I carabinieri hanno arrestato a Torino un 33enne italiano e un marocchino di 36 anni che hanno rapinato una donna in via Guido Reni. I due, sospettati di aver messo a segno anche altri colpi analoghi, hanno avvicinato la vittima alla fermata dell’autobus: uno dei due si è fatto consegnare la borsa puntandole un coltello al fianco, mentre il complice, nel frattempo, lo attendeva a bordo dell'automobile con cui poi entrambi sono fuggiti con la refurtiva.

I militari li hanno bloccati in via Vandalino, ma, per evitare l’arresto, uno dei due si è rifugiato in un capannone abbandonato e ha minacciato gli agenti con una spranga di ferro.