Incidenti sul lavoro, 25enne cade da un tetto nell'Ossola: è grave

Alta tensione a Barcellona, non si ferma la protesta: migliaia in piazza. FOTO

Almeno in 5000 sono tornati a sfilare per le strade. I manifestanti hanno lanciato in aria carta igienica per mostrare la loro ira nei confronti di Madrid. In alcune zone tensioni con la polizia: barricate e fuochi appiccati da una parte, lacrimogeni dall'altra