Alta pasticceria, arriva a Torino la 'Galleria Iginio Massari'

E’ prevista per il 28 ottobre ma potrebbe essere anticipata alla fine di questa settimana l’apertura della pasticceria torinese di Iginio Massari, celebre maître pâtissier bresciano. Il locale sorgerà in piazza CLN, a due passi da piazza San Carlo, e conterà su uno staff di ben 26 dipendenti, con un laboratorio a vista nel seminterrato e due sale per le consumazioni, oltre a uno spazio per gli acquisti: a disposizione dei clienti 12 categorie di prodotti, dalle torte alle gelatine, dai croissant ai mignon. In omaggio alla città inoltre è stata ideata una nuova specialità, il 'Dolce Torino', un plumcake al cioccolato gianduia.

La 'Galleria Iginio Massari'

L’apertura fa parte di un nuovo format di locali del maestro Iginio Massari, che prevede pasticcerie diverse da una città all’altra in accordo con le peculiarità del luogo e degli edifici che li ospitano, ma unite sotto la serie 'Galleria Iginio Massari'. "Torino era la città più adatta per cominciare - ha spiegato Massari, nell'anteprima per la stampa - perché in quella che è stata la prima capitale d'Italia c'è la cultura di base per i dolci e per l'alimentazione in generale". Altre aperture sono in programma "in diverse città italiane con un progetto anche per l'estero".

La carriera

Oltre 300 premi in carriera, classe 1942, Massari è figlio di un cuoco e della direttrice di una mensa. A sedici anni lascia l'Italia per la Svizzera dove impara dal maestro Claude Gerber. Prima di aprire la sua pasticceria a Brescia, lavora alla Bauli, come responsabile dell’innovazione qualitativa, poi alla Star come direttore tecnico del settore artigianale e industriale. Nel 1971 ha aperto la Pasticceria Veneto che dal 2011 ha ricevuto dalla guida del Gambero Rosso il riconoscimento per la migliore pasticceria d’Italia.