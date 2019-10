Nido di calabroni nel Biellese: padre e figlio portati in ospedale

Padre e figlio sono stati punti da alcuni calabroni a Valle San Nicolao, in provincia di Biella. Entrambi sono stati traportati in ospedale. Il genitore si trova ricoverato in Rianimazione presso il nosocomio biellese a causa di uno choc anafilattico. Il figlio è invece meno grave ed è arrivato al pronto soccorso in codice giallo. I vigili del fuoco sono entrati in azione per rimuovere il pericoloso nido.