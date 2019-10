Due persone sono state arrestate perché in una cascina agricola abbandonata da tempo, a Candiolo in provincia di Torino, avevano allestito un laboratorio di essiccamento della marijuana, con tutto il necessario per produrre lo stupefacente. Così sono finiti in manette un 26enne e un 34enne. I carabinieri li hanno sorpresi all'interno del casolare, mentre essiccavano marijuana. I militari hanno sequestrato 1.500 rametti con infiorescenze, per un peso di circa 22 chili.