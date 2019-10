Scivola nel canale e resta in acqua per ore: donna salvata nel Cuneese

Una donna di 60 anni è stata tratta i salvo dai carabinieri dopo che era scivolata in un canale ed era rimasta in acqua per oltre quattro ore. L’episodio è accaduto ieri sera a Venasca, in valle Varaita, nel Cuneese.

L’allarme e il ritrovamento

La donna era uscita intorno alle 19 per una passeggiata insieme al cane. Non vedendola rientrare dopo oltre mezz’ora, il marito ha lanciato l’allarme. Dopo alcune ore di ricerche è stata trovata dai carabinieri poco prima di mezzanotte, in fondo a un canale di raccolta delle acque di una centrale idroelettrica, aggrappata ad alcune rocce, immersa in oltre un metro e mezzo d’acqua. Nonostante il lungo tempo trascorsa in acqua e l’altezza da cui era caduta, la 60enne ha riportato solo lievi contusioni.