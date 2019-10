Torino, vende Viagra illegale sul web: denunciato per la seconda volta

Un pensionato torinese è stato denunciato dalla guardia di finanza, per la seconda volta in pochi mesi, dopo essere stato sorpreso a vendere illegalmente farmaci sul web. Dopo il primo sequestro, avvenuto a maggio, l'uomo ha riaperto il suo negozio virtuale proponendo ai clienti stimolatori per prestazioni sessuali, Viagra, Viagra Rosa e Kamagra, importanti illecitamente dal Kenya e venduti fino a 50 euro a compressa.

Il sequestro

Nonostante il sequestro dello scorso maggio, durante il quale i finanzieri avevano portato via centinaia di farmaci custoditi presso la sua abitazione, l'uomo ha continuato a rifornire decine di persone in tutta Italia. Durante le nuove perquisizioni, i militari hanno sequestrato centinaia di compresse. Nei confronti del pensionato è scattata una seconda denuncia per frode in commercio, esercizio abusivo della professione medica, vendita abusiva di farmaci e contrabbando.