Affitta barcone per migranti nel Vercellese, arrestato ricercato

A Desana, in provincia di Vercelli, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri. Su di lui pendeva un mandato di cattura europeo in quanto indagato per tratta di esseri umani. Adesso è accusato, in concorso con altre persone, di aver messo a disposizione una propria imbarcazione per il trasporto illegale di migranti dal Belgio alla Gran Bretagna. Per questo motivo il trafficante era sotto indagini da parte dell'autorità giudiziaria belga, che ha emesso il mandato di cattura in tutta Europa. Al termine degli accertamenti, il 46enne è stato portato in carcere a Vercelli dove rimarrà fino al termine dell'iter amministrativo per l'estradizione.