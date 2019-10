La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una veloce perturbazione, associata ad aria più fresca ed instabile in quota, attraversa le regioni di Nord-Ovest con precipitazioni diffuse e abbondanti tipicamente autunnali. Nuvolosità in generale aumento con piogge anche a carattere di rovescio su alto Piemonte, altrove precipitazioni più occasionali e sparse. Temperature in calo. Venti in rinforzo, mar ligure mosso o molto mosso per ventilazione sostenuta di Libeccio.

La situazione meteo a Asti

Ad Asti nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo ad Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.