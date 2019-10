Incidente a Torino, guida ubriaco e si scontra con 2 auto: arrestato

Era ubriaco alla guida e ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte altre due auto, per questo M.Z., 24enne di Bolzano, è stato arrestato dai carabinieri di Torino con l'accusa di danneggiamento aggravato, resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto nella sera di ieri a Torino, il giovane stava percorrendo via Lauro Rossi a tutta velocità, quando, all'altezza di via Martorelli, non ha rispettato il rosso e si è schiantato contro la macchina di un 36enne di Castellamonte (Torino) su cui viaggiava anche un 41enne di Forno Canavese, trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco. Tre le auto coinvolte nell'incidente, una è finita contro la saracinesca di una lavanderia frantumando la vetrata dell'ingresso. L'auto del 24enne ha preso fuoco, il rogo è stato domato dai vigili del fuoco. Una volta sull'auto dei carabinieri, il giovane ha sfondato a calci il vetro del finestrino e si è scagliato contro i militari uno dei quali ha riportato contusioni alla mano destra.