Vercelli, diede fuoco alla ex: stalker condannato a 2 anni e 8 mesi

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Mario D'Uonno, l'ex guardia giurata di 50 anni che il 4 febbraio scorso ha dato fuoco a Simona Rocca, 41enne con cui aveva avuto una breve relazione. Ieri in Tribunale a Vercelli è stata letta la sentenza del processo per stalking che riguarda alcuni episodi nel periodo tra l'ottobre 2017 e il marzo 2018, precedenti all'aggressione.

La sentenza

La condanna inflitta dai giudici è superiore alla richiesta, di 2 anni e 6 mesi, avanzata dal pubblico ministero, Franca Antenucci, al temine della requisitoria. Rocca, difesa dagli avvocati Fabio Merlo e Andrea Fontana, è scoppiata in lacrime appena dopo la lettura della sentenza. Per l'episodio del 4 febbraio, D'Uonno dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio aggravato in un nuovo processo che prenderà il via a novembre. "Per noi è una grande soddisfazione: è stata data giustizia a tutto ciò che Simona ha dovuto subire", commentano i legali della donna.

L'aggressione

Il 4 febbraio scorso la 41enne si stava recando al lavoro presso un centro commerciale di Vercelli. Nel parcheggio, l'uomo ha speronato la sua auto, poi ha cosparso l'abitacolo con un liquido infiammabile e ha appiccato l'incendio. I due si erano lasciati da tempo e la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce, i rapporti fra i due erano in condizioni critiche già da due anni. Rocca ha riportato ustioni sul 45% del corpo, il 10% di terzo grado.