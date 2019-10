Meteo a Torino: le previsioni dell’8 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un campo di alte pressioni garantisce una giornata stabile e asciutta sulle regioni di Nord Ovest. Tempo in prevalenza soleggiato ma nella prima parte del giorno insisteranno nubi basse sull'alto Piemonte, specie verbano. Temperature stazionare e comprese nelle medie stagionali, massime intorno ai 20°C.

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 8 µg/m³.