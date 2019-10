Cnh: al via a Torino nuovi motori elettrici, Pregnana Milanese chiude

Fpt Industrial ha confermato la chiusura a giugno 2020 della produzione a Pregnana Milanese, aggiungendo che lo stabilimento di Torino Motori continuerà a ricoprire un ruolo strategico per Fpt Industrial e per Cnh Industrial, non solo per la produzione di motori di gamma media, ma anche grazie all'avvio di produzioni di batterie per la propulsione. Lo ha reso noto Annalisa Stupenengo, presidente di Powertrain e amministratore delegato di Fpt Industrial, in un incontro con i sindacati al quale ha partecipato Vincenzo Retus, responsabile Relazioni Industriali di Cnh industrial.

Verso l'elettrificazione delle propulsioni

Torino Motori diventerà il primo stabilimento di Fpt Industrial ad attuare la strategia aziendale verso l'elettrificazione delle propulsioni. Anche il sito di Torino Driveline, che produce assali e trasmissioni, avrà un ruolo centrale in questo percorso, con l'avvio della produzione di assali elettrici per un cliente terzo nel 2021.

A Foggia saranno prodotti motori per tutte le applicazioni leggere di Cnh Industrial e di clienti terzi. Agli attuali motori F1, verrà aggiunta la produzione di motori F5 (attualmente fabbricati a Torino) e avviata, entro il 2022, la produzione di una nuova gamma di motori off-road (per mezzi industriali non stradali, ad esempio trattori), che l'azienda aveva destinato a un sito estero.

Le parole dell'ad di Fpt Annalisa Stupenengo

"Per sostenere lo sviluppo futuro del nostro business e per far crescere tutta Fpt Industrial in una prospettiva di lungo periodo, dobbiamo compiere delle scelte difficili ma necessarie. In ogni caso, intendo ribadire il nostro impegno a ricercare e offrire ogni possibile soluzione di ricollocamento interno ai dipendenti di Pregnana Milanese e, ove non sia possibile, di opportunità esterna", ha detto Stupenengo.

La replica dei sindacati

"L'ambizione di Fpt di incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per affrontare i cambiamenti di mercato, che spingono verso propulsioni green, è la premessa necessaria per dare un futuro a questa grande realtà industriale, ma il piano industriale 2020-2024 pone gravi problemi occupazionali - ha detto Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, al termine dell'incontro a Torino -. È importante che la Direzione aziendale voglia fare di Torino il polo di eccellenza delle nuove motorizzazioni, ma la chiusura di Pregnana e la presenza di potenziali esuberi anche negli altri stabilimenti pone una questione di sostenibilità sociale". "Come sindacato - aggiunge Ficco - faremo tutto ciò che è in nostro potere per evitare chiusure ed esuberi, giacché il nostro primo dovere consiste nell'evitare i licenziamenti. In ogni caso abbiamo chiesto un incontro al Ministero dello Sviluppo economico, per proseguire il negoziato in una sede istituzionale, anche sulla base delle informazioni acquisite oggi. Per quanto concerne infine gli altri settori di Cnh Industrial, cioè Iveco, macchine agricole e movimento terra, abbiamo in programma incontri analoghi per verificare fino in fondo che non ci siano altri piani da cui potrebbero derivare esuberi".