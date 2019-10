Il titolare di una ditta di prefabbricati è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Brusasco, in via della Fornace. L'uomo, un artigiano di 56 anni, era impegnato nei lavori di copertura dell'edificio e stava sistemando delle assi di legno per realizzare una passerella quando ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Dopo essere caduto da un'altezza di circa sette metri ha sfondato una lastra di eternit. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sempre oggi, un operaio è morto in un altro incidente sul lavoro avvenuto a Genola, in provincia di Cuneo. Incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da una gru nel Cuneese