Torino, nascondeva un chilo di hashish nel bagaglio: arrestato

La guardia di finanza ha arrestato a Torino un trentenne di Bolzano per traffico di stupefacenti. L’uomo è stato infatti scoperto al terminal degli autobus di corso Vittorio Emanuele con circa un chilogrammo di hashish. A fiutare la droga è stata Jane, il pastore belga malinois della squadra cinofila delle Fiamme Gialle. La sostanza era custodita nel doppio fondo artigianale creato per l'occasione all'interno di un bagaglio e racchiusa in una decina di involucri di cellophane.

L’operazione

Il 30enne è stato fermato mentre stava ritirando il suo bagaglio dalla stiva del mezzo dal quale era appena sceso, in arrivo da Barcellona. Si è poi scoperto che l’uomo era in procinto di partire per Venezia.

Nel corso dell’operazione, il fiuto del cane Jane ha anche permesso ai militari di individuare un altro passeggero, residente in Friuli, trovato in possesso di alcuni ovuli di stupefacente negli slip. È stato denunciato a piede libero.