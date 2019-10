Serravalle, turiste rubano nei negozi dell’outlet: arrestate

Due turiste, di origine colombiana ma residenti in Francia, sono state arrestate a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, dopo aver rubato vestiti per 5mila euro nei negozi del noto outlet. Le due, di 29 e 33 anni, si trovavano in Italia per turismo. Sono state bloccate nel pomeriggio di sabato 5 ottobre dai carabinieri e dovranno rispondere di furto aggravato continuato. Le due sono state sorprese in possesso di strumenti appositi per rimuovere le placche antitaccheggio, che sono stati sequestrati.