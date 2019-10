Il traffico sulla tangenziale di Mondovì ha ripreso a circolare regolarmente dopo la chiusura di ieri di un tratto lungo quasi un chilometro, all’altezza della località Tetti Beccaria, a causa del distacco di una placca di rivestimento del cavalcavia ferroviario. Lo rende noto l’Anas.

Terminati i lavori di messa in pristino

Sono dunque terminati i lavori di messa in pristino dei tecnici di Anas Piemonte, intervenuti nella mattinata di ieri in seguito alla caduta di alcuni calcinacci dal sottopasso. Sul posto erano giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per le operazioni di verifica e la messa in sicurezza della zona. Tutti i mezzi provenienti dal fondovalle Tanaro o dal casello autostradale e diretti all'ospedale sono stati fatti deviare attraverso via Tanaro, via Langhe e il Centro di Mondovì.