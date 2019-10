Meteo a Torino: le previsioni del 6 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Dopo un avvio di giornata con tempo discreto, la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso del giorno per l'arrivo di aria più umida atlantica che precede una perturbazione. Questa attraverserà rapidamente il Nord Italia nella notte, portando un po' di pioggia su gran parte dei settori del Nordovest. Clima gradevole con valori massimi in lieve diminuzione.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.