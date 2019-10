Monica Canalis si dimette dal consiglio comunale di Torino

Monica Canalis ha ufficializzato le dimissioni da consigliera comunale di Torino. La vicesegretaria piemontese del Pd, dopo aver lasciato anche l'incarico in Città Metropolitana, mantiene così solo l'incarico di consigliera regionale, rispettando lo statuto del partito che non prevede doppi incarichi.

Le dimissioni di Canalis

Nella lettera di dimissioni inviata questa mattina, Canalis ringrazia la sindaca Appendino, il presidente della Sala Rossa, Francesco Sicari, "il segretario generale, i colleghi e tutti i dipendenti per la proficua collaborazione di questi anni". Le dimissioni della Canalis arrivano dopo quelle annunciate lunedì in Sala Rossa da Piero Fassino, che ha mantenuto gli incarichi parlamentari. Al posto di Canalis dovrebbe entrare in Sala Rossa Federica Scanderebech, prima dei non eletti, che però nel frattempo ha lasciato il Pd e la politica attiva. "Se dovessi rientrare aderirei al gruppo misto di minoranza", ha fatto sapere Scanderebech. In caso di rinuncia, toccherebbe a Caterina Greco.