Meteo a Torino: le previsioni di oggi 4 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Correnti nord-occidentali mantengono stabilità su Piemonte, VDA e Liguria. Cieli però non proprio sgombri da nubi in quanto avremo il passaggio di qualche banco nuvoloso, a tratti compatto, specie verso sera, quando non si esclude qualche debole fenomeno sui crinali alpini, specie valdostani. Clima fresco, temperature diurne in genere non oltre i 20°C. Ventilazione debole ovunque, mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,4 µg/m³.