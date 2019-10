Torino, ricattano compagna di scuola con foto osé: iniziato il processo

È iniziato il processo a Torino che vede imputati due 20enni accusati di avere sottoposto una compagna di scuola a ricatti sessuali. La vicenda è cominciata il 17 giugno 2017 quando, in un periodo di corsi di recupero, uno dei due giovani ha avuto un rapporto sessuale con la compagna nei bagni di un istituto professionale e le ha scattato la foto poi utilizzata nei mesi successivi per minacciarla in cambio di vari favori, come lo svolgimento dei compiti o il pagamento di alcune consumazioni come le pizze.

La famiglia della vittima si è costituita parte civile

L'inchiesta, coordinata dal pm Valentina Sellaroli, ha preso le mosse dopo la denuncia di una docente che era stata allertata da altri ragazzi. La giovane, oggi 21enne, aveva avuto difficoltà nel rendimento scolastico ed era stata bocciata prima dell'esame di maturità. La famiglia si è costituita parte civile.