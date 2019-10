Torino, permessi di parenti morti per usare posti disabili: 12 denunce

A Torino sono state scoperte dodici persone che sfruttavano, per lasciare l’auto vicino al posto di lavoro, un permesso d'invalidità che in realtà era stato rilasciato ad amici o parenti morti. Sono stati individuati grazie a un controllo effettuato da agenti in borghese dopo numerose segnalazioni di invalidi che trovavano il parcheggio a loro riservato sempre occupato. Si tratta in particolare dei posteggi in corso Turati e corso Rosselli. I dodici responsabili, tra cui alcuni dipendenti dell'ospedale Mauriziano, sono stati sanzionati per centinaia di euro dalla polizia municipale del comando Centro.