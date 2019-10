La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Una saccatura si approfondisce favorendo un peggioramento su parte del Nordovest. Spiccata instabilità su Est Piemonte, dove specie al mattino avremo rovesci e temporali. Altrove nubi ma fenomeni generalmente assenti. Nella seconda parte del giorno tendenza a graduale miglioramento, schiarite soleggiate specie su medio-alto Piemonte. Dalla serata e soprattutto in nottata miglioramento più incisivo con passaggio a cieli poco nuvolosi.

La situazione meteo a Asti

Ad Asti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo ad Cuneo

A Cuneo nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.