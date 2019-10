Meteo a Torino: le previsioni dell’1 ottobre

La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Il campo di alta pressione si indebolisce per l'arrivo di correnti più umide sud-occidentali che precedono una perturbazione atlantica. Quest'ultima abborderà il Nord Ovest tra sera e notte determinando un generale aumento delle nubi e l'arrivo di piogge e rovesci specie su Alpi, alto Piemonte e levante ligure. Altrove poche probabilità. Temperature in lieve calo, ma comunque miti per il periodo.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.