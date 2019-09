Torino, nascondevano la marijuana in un trolley: quattro arresti

La polizia ha sequestrato oltre tre chili e mezzo di marijuana in un appartamento al quarto piano di una palazzina in corso Vercelli, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. La droga, avvolta in numerosi strati di pellicola trasparente per coprirne l’odore, era nascosta in un armadio a muro, all’interno di un trolley. In manette sono finiti i quattro inquilini dell’alloggio, tre uomini e una donna tra i 21 e i 31 anni, tutti di origine nigeriana. Nella perquisizione dell’abitazione, gli agenti hanno recuperato altri 250 grammi di marijuana in una canna fumaria sotto il forno, nella cucina.