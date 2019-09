Meteo a Torino: le previsioni di oggi 30 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Giornata in prevalenza soleggiata salvo per qualche nuvola mattutina e maggiori annuvolamenti sullo spezzino, dove non si esclude qualche piovasco al mattino. Clima ancora piuttosto caldo per il periodo con valori massimi diffusamente superiori ai 25°C in pianura. Venti tesi da SO sul levante ligure, mare mosso o molto mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,9 µg/m³.