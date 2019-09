Torino, provoca incidente e scappa per andare al karaoke: denunciato

Ha provocato un incidente stradale, in cui è rimasto ferito un pedone, ha litigato con le persone presenti sul luogo e poi è fuggito per raggiungere gli amici impegnati in una serata al karaoke. Dopo alcuni giorni il 28enne è stato individuato e denunciato dalla polizia e ora deve rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.

L'incidente

L'episodio si è verificato in una zona periferica di Torino ed era stato notato da un agente di polizia, in forza al commissariato San Secondo, dal balcone di casa. Un'automobile lanciata a velocità sostenuta aveva urtato, dopo una curva, il muro perimetrale di un bar, e un cliente di 55 anni, ferito, aveva perso i sensi. Il conducente era sceso solo per verificare i danni alla vettura, inutilmente i presenti avevano cercato di trattenerlo. L'agente però è riuscito ad appuntare il numero di targa della vettura e così lo ha rintracciato.