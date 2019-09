La situazione meteo in città

A Torino nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. Domenica giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Anticiclone disturbato dall'afflusso di umide correnti sud-occidentali, che determinano maggior nuvolosità al mattino sul Piemonte orientale. Tendenza ad ampie schiarite pomeridiane un po' su tutti i settori. Temperature senza particolari variazioni, clima diurno mite con valori fino a 25°C. Domenica caratterizzata da nuvolosità irregolare, più compatta sulle pianure centro-orientali.

La situazione meteo a Novara

A Novara giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso

pari a 7,6 µg/m³.