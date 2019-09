Torino, incendio in una palazzina del centro: ustionato un uomo

Un uomo è rimasto ustionato in un incendio scoppiato in un palazzo di via Andrea Doria, all'angolo con via Lagrange, in pieno centro a Torino. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato investito da una fiammata mentre stava installando una presa elettrica. L’uomo, infatti, avrebbe bucato la conduttura con il trapano che stava utilizzando, dando origine alle fiamme che gli hanno provocato alcune ustioni al volto. È stato trasportato all'ospedale Maria Vittoria dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estinguere il rogo.