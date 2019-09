Torino, pusher scappa ma viene inseguito da un cittadino: arrestato

Arrestato a Torino un giovane di 21 anni, sorpreso con mentre circolava in auto senza patente con un borsone contenente 3,2 chili di marijuana, gettato poco prima in un giardino. L'arresto è stato possibile grazie a un cittadino che, pensando fosse un ladro perché lo aveva visto scendere da una Bmw dopo una serie di manovre spericolate e allontanarsi di corsa con un grosso borsone in spalla, ha dato l'allarme al 112 e ha deciso di pedinare il fuggitivo mantenendosi in contatto telefonico con la centrale. Gli agenti del commissariato Mirafiori erano già sulle tracce della Bmw, che avevano visto poco prima e non si era fermata all'alt, ma è stato grazie alla testimonianza del passante che sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dell'uomo.