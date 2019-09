Omicidio di Stefano Leo a Torino, chiesto giudizio immediato per Said

La Procura di Torino ha chiesto il giudizio immediato per Said Mechaquat, reo confesso dell'omicidio di Stefano Leo, il giovane di Biella ucciso lo scorso 23 febbraio con una coltellata alla gola, in pieno giorno, sul lungo Po Macchiaveli, nella zona dei Murazzi di Torino (VIDEO). "L'ho ucciso perché era felice", aveva spiegato l'uomo ai carabinieri dopo essersi consegnato il 30 marzo successivo.

La passata condanna di Mechaquat

Mechaquat si trovava a piede libero nonostante una condanna definitiva a 18 mesi senza condizionale per maltrattamenti in famiglia. La sentenza a suo carico era diventata definitiva perché la Corte d'Appello, su richiesta dell'Avvocato Generale Giorgio Vitari, ad aprile 2018 aveva dichiarato "inammissibile" il ricorso in appello. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, però, la notizia non fu comunicata al suo difensore dell'epoca, ma a un altro avvocato, Basilio Foti, indicato dallo stesso Said, che però non aveva mai assunto l'incarico e, peraltro, con il giovane non era mai entrato direttamente in contatto. L'avvocato Foti ora assiste Said nel procedimento per omicidio.