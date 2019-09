La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Un nuovo blando fronte atlantico giunge sulle regioni di Nord-Ovest ma senza produrre grosse conseguenze. Nuvolosità in aumento ovunque con isolate e sporadiche precipitazioni il mattino su alto Piemonte. Tendenza ad ampie schiarite nel corso del pomeriggio-sera. Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti in prevalenza deboli

La situazione meteo a Novara

A Novara nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte



La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,7 µg/m³.