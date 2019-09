Bra, formaggi scaduti all’evento Cheese: multe per oltre 10mila euro

Sei espositori a "Cheese", la rassegna nazionale dei formaggi di eccellenza che si è svolta a Bra, nel Cuneese, dal 20 al 23 settembre, sono stati multati dai carabinieri forestali per la messa in vendita di prodotti scaduti o non tracciabili. I titolari di uno stand offrivano addirittura in assaggio porzioni di formaggio scaduto da mesi. Ai commercianti - piemontesi, campani e siciliani - sono state inflitte sanzioni amministrative per oltre 10mila euro. Un centinaio i prodotti messi sotto sequestro.