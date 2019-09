Due albanesi di 27 e 36 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e per furto aggravato di energia elettrica. Da quanto ricostruito dai militari, i due avevano occupato abusivamente una cascina di Gassino, nel Torinese. Intervenuti su richiesta del proprietario dell'immobile, i carabinieri hanno scoperto che la cascina era stata trasformata in un magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione della droga. Per lavorare anche di notte, i due albanesi avevano creato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

La perquisizione

La perquisizione ha permesso di recuperare oltre sei chili di marijuana, una bilancia di precisione per la pesatura dello stupefacente, materiale vario per la produzione e la coltivazione della marijuana. Inoltre, poco distante dalla cascina occupata abusivamente, i militari hanno individuato in una zona boschiva una piantagione di marijuana.

Data ultima modifica 24 settembre 2019 ore 09:54