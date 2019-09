Trovato morto cercatore di funghi nei boschi di Cumiana, nel Torinese

È stato individuato nei boschi di Cumiana (Torino) il corpo senza vita di un cercatore di funghi, scomparso da venerdì scorso. Il cadavere dell’uomo, un 68enne residente a La Loggia, è stato recuperato nella notte dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte anche i vigili del fuoco.

Le ricerche

A dare l’allarme sono stati i famigliari, che non lo avevano più visto rientrare a casa. La svolta nelle ricerche è arrivata nella giornata di ieri, quando i carabinieri hanno individuato intorno alle 17 l’auto del 68enne parcheggiata in borgata Ciom. Decisivo per l’esito dell’intervento è stato l’utilizzo di un'unità cinofila molecolare del Soccorso Alpino, che ha condotto le squadre a un centinaio di metri dal corpo, in un'area fittamente boschiva, ma non particolarmente impervia, a una ventina di minuti a piedi dall’auto. Il corpo è stato consegnato alle autorità per le operazioni di polizia giudiziaria, che dovrà stabilire le cause del decesso: si pensa a un malore o a un incidente.