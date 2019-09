Torino, allestiscono serra di marijuana nell'armadio: arrestati

Due fratelli di 45 e 42 anni sono stati arrestati a Torino dalla polizia dopo che gli agenti hanno scoperto nell’appartamento dei due, nascosta in un armadio, una piccola piantagione di marijuana. Gli agenti della squadra volante erano arrivati sul posto, in corso Monte Grappa, a seguito di una segnalazione per un litigio: nell’appartamento hanno trovato solo il fratello minore ma, avvertendo un forte odore di marijuana, hanno scoperto prima cinque piante di cannabis nell’armadio e poi il materiale necessario per la coltivazione e per il confezionamento delle dosi. Il fratello maggiore è stato individuato e arrestato un'ora dopo.