Sfilava i cellulari dei ragazzi in discoteca avvicinando le vittime a passo di danza per non destare sospetti e approfittare della loro mancanza di attenzione. Il "ladro ballerino", come è stato soprannominato dagli investigatori, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Rivoli, nel Torinese. Il 47enne, originario del capoluogo piemontese, è stato fermato dai carabinieri in una discoteca di Grugliasco dopo essere stato scoperto a rubare quattro telefonini lasciati sui tavolini. Si trova ora agli arresti domiciliari.