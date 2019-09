Meteo a Torino: le previsioni del 23 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata: la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

La perturbazione giunta ieri insiste al mattino sul Nord Ovest con la formazione di un centro di bassa pressione, in evoluzione verso Est. Tempo inizialmente ancora instabile tra Piemonte orientale e levante ligure con residui fenomeni; rapido passaggio a tempo asciutto a partire da Ovest con ampie schiarite. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti moderati di tramontana sul Ligure, mare mosso o molto mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli sereni in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,1 µg/m³.