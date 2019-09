Torino, scoperti 10 operai in nero: vivevano e lavoravano in magazzino

I carabinieri hanno scoperto in un magazzino di Ciriè, nel Torinese, un laboratorio clandestino per la confezione di vestiti dove vivevano e lavoravano una decina di persone, senza contratto e in condizioni igieniche pessime. Gli operai, tra cui un clandestino erano costretti a lavorare notte e giorno. Il titolare, cinese, è stato arrestato per sfruttamento del lavoro nero e sanzionato per oltre 32 mila euro.