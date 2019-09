Torino, gomitate agli agenti che li controllano: arrestati due giovani

Sono stati fermati per un controllo di routine in largo Giulio Cesare, nel cuore del quartiere Aurora, a Torino, ma i due giovani non l’hanno presa bene e hanno iniziato a inveire e a colpire con delle gomitate gli agenti che stavano guardando i loro documenti. Un 20enne originario del Mali e un suo amico gambiano di 18 anni sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sull'identità personale. I due sono stati anche denunciati per minacce.

Il controllo e l’arresto

Dopo essere stati fermati, i due hanno iniziato a inveire contro gli agenti, urlando frasi come "I documenti non ve li diamo, ve ne dovete andare" e "Avete rotto, siete sempre a controllare". Dopodiché sono passati alle mani, prima spintonando i poliziotti, poi colpendoli con delle gomitate. Le manette sono così scattate in automatico. Durante l’ispezione, è inoltre emerso che il 20enne aveva creato dodici alias per riuscire a confondere le forze dell'ordine in caso di controllo.