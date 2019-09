Meteo a Torino: le previsioni di oggi 22 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'arrivo di una perturbazione dall'Atlantico determina un peggioramento sulle regioni di Nordovest, con piogge in intensificazione tra pomeriggio e sera su Piemonte e Valle d'Aosta. Rischio di temporali sulla Liguria, in particolare sul Levante Ligure, con possibilità di fenomeni anche intensi. Temperature in generale calo, tramontana tesa sul Ponente Ligure, mare mosso o molto mosso.

La situazione meteo a Verbania

A Verbania cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,8 µg/m³.