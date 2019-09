Torino, sorpreso senza biglietto picchia il controllore: arrestato

A Torino, un uomo è stato arrestato dalla polizia per aver picchiato uno dei controllori che lo avevano sorpreso su un autobus senza titolo di viaggio. Il passeggero, già noto alle forze dell’ordine, stava viaggiando su un mezzo della linea 30.

Bloccato mentre fuggiva

L’uomo è stato controllato in un tratto di corso Casale, ai piedi della collina, da tre operatori della Gtt. Fatto scendere per le formalità legate alla sanzione amministrativa, ha prima esibito dei documenti falsi, poi, in seguito alle rimostranze dei controllori, li ha minacciati colpendone uno con alcuni pugni sul torace. Il passeggero è quindi fuggito verso la zona della Gran Madre, dove gli agenti della squadra volante lo hanno bloccato e arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per minacce e false attestazioni sull'identità personale. Il controllore aggredito è stato giudicato guaribile in tre giorni.