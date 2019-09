Un 67enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito agli arresti domiciliari per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e, dopo l'udienza in tribunale, è stata per lui predisposta la misura dell'obbligo di firma.

L’uomo, originario di Castellazzo, nel Milanese, ha rubato in un supermercato e si è allontanato in auto dopo avere urtato e ferito alla gamba un vigilante che cercava di bloccarlo. Ha poi sfrecciato per le strade di Alessandria a forte velocità, non fermandosi all'alt dei carabinieri, concludendo la propria corsa schiantandosi contro un veicolo in sosta.