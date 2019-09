Nella mattina di venerdì 20 settembre la polizia ha notificato numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che si sarebbero resi responsabili degli scontri scoppiati a Torino lo scorso 9 febbraio (FOTO) a seguito della sgombero dello storico centro sociale Asilo.

Le misure cautelari

I provvedimenti sono stati eseguiti in Piemonte, Lombardia e Sardegna a seguito dell'indagine effettuata dagli agenti della Digos di Torino. I reati contestati, a vario titolo, sono lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento.

La manifestazione di febbraio

Lo scorso sabato 9 febbraio circa mille manifestanti si sono ritrovati a Torino, in piazza Castello, per il corteo di solidarietà contro lo sgombero del centro sociale Asilo di via Alessandria, avvenuto giovedì 7 febbraio, dopo 24 anni di occupazione. Lo sgombero è durato a lungo e si è concluso nella giornata di venerdì, dopo due giorni di tensioni. Tra i manifestanti che hanno sfilato per le vie cittadine erano presenti circa 500 rappresentanti dei gruppi anarchici di Ivrea, Rovereto, Pinerolo, Trento, Milano e una trentina di esponenti del centro sociale Askatasuna. Il corteo, partito da piazza Castello, ha raggiunto piazza Vittorio e si è diretto verso la sede dell'Asilo, poi sono scoppiati i disordini.

L'assalto al pullman

Durante la manifestazione un gruppo di black bloc ha assaltato un pullman di linea, saliti a bordo hanno vandalizzato il bus e lanciato sostanze lacrimogene. Gli scontri sono poi proseguiti in corso Regina Margherita, all'altezza di via Rossini. Poco lontano c'è stato un fitto lancio di grosse pietre, tegole, bottiglie di vetro e petardi da parte di decine di manifestanti ai quali le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni. Divelti cartelli e barriere stradali, rovesciati in mezzo alla strada numerosi cassonetti dei rifiuti incendiati.

Ricca: “Il conto da pagare arriva sempre”

"Quello che le forze dell'ordine hanno dato ai violenti anarchici che il 9 febbraio devastarono Torino scatenando la guerriglia è un segnale importantissimo: chi muove guerra alle istituzioni, terrorizzando i cittadini e rompendo tutto, non rimarrà impunito", ha detto l'assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, in merito alle indagini della Digos . "Se le accuse fossero confermate – aggiunge Ricca - vorrebbe dire che anche a distanza di mesi, dopo indagini approfondite, il conto da pagare arriva sempre ai violenti. È un segnale importante e non posso che fare i più sentiti complimenti agli agenti che hanno condotto le indagini".