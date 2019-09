La situazione meteo in città

A Torino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Contesto anticiclonico su Nordovest, seppur con correnti fresche ed umide che affluiscono da Est in Valpadana. Ciò determinerà una certa nuvolosità, specie al mattino, sul Piemonte e parte della VDA. Schiarite pomeridiane. Giornata di Sole in Liguria, protetta dall'Appennino. Clima fresco, temperature in genere non oltre i 23-24°C, qualcosa in più sulla riviera ligure. Venti deboli in Valpadana, un po' di tramontana ancora sulla Liguria centro-occidentale. Mar ligure poco mosso.

La situazione meteo a Novara

A Novara molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

La situazione meteo ad Alessandria

Ad Alessandria giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,7 µg/m³.