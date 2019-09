Truffava gli anziani, denunciato nel Cuneese finto funzionario Inps

Si presentava come funzionario Inps incaricato di consegnare un premio da parte dell'ente, ma in realtà era un truffatore ed era ricercato in tutta Italia. Il presunto autore delle truffe, 53enne, è stato fermato dai carabinieri nel Cuneese.

Le truffe agli anziani

L'uomo, di origini napoletane, è accusato di sostituzione di persona e di numerosi raggiri, gli ultimi dei quali messi a segno nel Nuorese, in Sardegna. Sulla sua auto sono stati trovati orologi, catenine, rosari e crocifissi in finto oro, i premi fasulli che consegnava alle ignare vittime, in prevalenza anziani, per poi convincerli a pagare ingenti somme di denaro per acquistarne degli altri. Nei confronti dell'uomo è scattata l'ennesima denuncia. Ed ora i carabinieri chiedono la collaborazione dei cittadini. "Se qualcuno fosse stato truffato con la scusa del finto premio Inps, contatti il 112 - è l'appello dell'Arma - Per l'indagine è molto importante capire quante persone sono finite nella trappola".