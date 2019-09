La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

L'approssimarsi di infiltrazioni più fresche nord-atlantiche in direzione dell'arco alpino favorirà un peggioramento del tempo sulla Valpadana, con rovesci e temporali sparsi nella seconda parte della giornata. Tempo sostanzialmente stabile ma a tratti nuvoloso sulla Liguria, più soleggiato in Valle d'Aosta. Atteso un generale calo delle temperature in seguito all'ingresso di aria fresca da Est.

La situazione meteo ad Asti

Ad Asti nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Cuneo

A Cuneo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.