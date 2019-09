Meteo a Torino: le previsioni di oggi 17 settembre

La situazione meteo in città

A Torino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Piemonte

Le correnti si predispongono da Nordovest, favorendo una nuova giornata di stampo estivo. Tanto Sole e poche nubi, salvo qualche annuvolamento tendente a svilupparsi sulla riviera ligure a causa della brezza marittima. In Valpadana temperature diurne diffusamente sui 30°C, e molto mite anche in quota per il periodo. In Liguria termometro in genere non oltre i 25-26°C, con mare poco mosso.

La situazione meteo a Vercelli

A Vercelli giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Biella

A Biella cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Piemonte

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4 µg/m³.