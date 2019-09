Piante di marijuana e cocaina in casa: arrestato 44enne nel Torinese

Un 44enne residente a Casalborgone, nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chivasso dopo essere stato trovato in possesso, nella propria abitazione e in quella del padre, a San Raffaele Cimena, di tre piante di marijuana alte quasi due metri, hashish in pezzi, cocaina e vari materiali per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Per lui sono stati disposti i domiciliari.