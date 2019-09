Incidente a Pinerolo, denunciato l’uomo che ha tamponato la Mini

È stato denunciato per omicidio stradale il 55enne che, ieri sulla Torino-Pinerolo, ha tamponato una Mini Cooper d’epoca provocandone l'incendio (VIDEO). Nel rogo sono morti il proprietario, di 42 anni, e la figlia di 6 anni. Salva la moglie del 42enne e madre della piccola, che viaggiava su una seconda Mini con l'altra figlia, di appena 4 mesi. La famiglia si stava dirigendo ad un raduno d'auto d'epoca al castello di Macello, nel Pinerolese.

L’incidente

La Mini d'epoca è stata tamponata dalla Yaris mentre era ferma sulla corsia d'emergenza, vicino allo svincolo di Riva Pinerolo. Entrambe le auto hanno preso fuoco: il conducente della Yaris è riuscito a salvarsi, ma non c'è stato nulla da fare per il papà e la bambina. Alla tragedia ha assistito la moglie e madre della piccola, che si trovava su un'altra vettura con a bordo la seconda figlia neonata. La donna ha cercato di salvare il marito e la figlioletta. Le fiamme le hanno bruciato parte della capigliatura ma non ha potuto fare nulla se non dare l'allarme, prima di essere ricoverata in stato di shock.